Илья Михеев забил гол на 33-й секунде встречи «Монреаль» — «Торонто»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) стартовала контрольная встреча перед возобновлением сезона НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

25-летнему российскому нападающему «Торонто» Илье Михееву удалось отметиться заброшенной шайбой на 33-й секунде встречи. Ассистировал ему капитан «Лифс» Джон Таварес и Морган Райлли.

Видео заброшенной шайбы Ильи Михеева в игре «Монреаль» — «Торонто» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Ранее Михеев пропустил около 3 месяцев после операции на сухожилии запястья после пореза в игре с «Нью-Джерси Девилз» (5:4 ОТ), полученного 29 декабря 2019 года.

В минувшем регулярном чемпионате на счету Михеева 23 (8+15) очка в 39 матчах в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.