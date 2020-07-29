Сушинский: нормальные люди понимают, что нельзя просто так выписать самому себе 100 млн

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал скандал с премиальными, который разгорелся в СМИ около года назад.



«Нормальные люди, которые хоть раз работали в какой-нибудь компании, понимают, что нельзя просто так выписать самому себе 100 млн. Тем более мы с Хацеем к деньгам вообще никакого отношения не имели. Для этого были соответствующие директора. И сейчас финансами распоряжается генеральный директор «Авангарда» Сергей Юрьевич Белых. С нами лишь согласовывали бюджеты. Мы говорили, сколько средств нужно на поездки, игроков, зарплаты. Они это включали в бюджеты, и всё выплачивала бухгалтерия, которая отталкивается от каждого контракта, где всё прописано. И смешно думать, что в этих условиях можно без всякого контроля что-то себе выписать.



Было неприятно наблюдать этот вброс. Как раз именно после сезона надо было что-то придумать, чтобы испортить впечатление от удачного плей-офф. Вот и вбросили. Вообще не было никаких 100 млн. Какие 100 млн? У нас вся команда получила такую сумму за весь сезон: игроки, тренеры, персонал. Премия в 100 млн с копейками была за регулярный чемпионат. В среднем по 1,5–2 млн рублей на человека. В зависимости от того, кто сколько матчей сыграл», — приводят слова Сушинского «Известия».

Ранее стало известно, что в связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления в ХК «Авангард» принято решение об изменении организационной структуры клуба. Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть — в том числе упразднены должности президента и вице-президента. Таким образом, Максим Сушинский официально покинул «Авангард». Руководители ключевых направлений будут подчиняться одному руководящему органу — непосредственно генеральному директору.