Таварес: здорово, что именно Михеев открыл счёт в матче с «Монреалем», он давно не играл

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал игру своего партнёра по звену Ильи Михеева, который стал автором первого гола в контрольном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2).



«То, как Михеев играл, как работал, говорит о том, что он очень много вкладывает в свои действия. Он играет на высоком уровне, но у него очень много возможностей для роста. Просто здорово, что именно он открыл счёт в матче с «Монреалем», потому что Илья долго не играл из-за травмы», — приводит слова Тавареса Sportsnet.

Напомним, что свой гол Михеев забил с передачи Тавареса.

В других контрольных матчах дня «Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург» со счётом 3:2, а «Эдмонтон» разгромил «Калгари» со счётом 4:1.