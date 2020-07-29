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Таварес: здорово, что именно Михеев открыл счёт в матче с «Монреалем», он давно не играл

Таварес: здорово, что именно Михеев открыл счёт в матче с «Монреалем», он давно не играл
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал игру своего партнёра по звену Ильи Михеева, который стал автором первого гола в контрольном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2).

«То, как Михеев играл, как работал, говорит о том, что он очень много вкладывает в свои действия. Он играет на высоком уровне, но у него очень много возможностей для роста. Просто здорово, что именно он открыл счёт в матче с «Монреалем», потому что Илья долго не играл из-за травмы», — приводит слова Тавареса Sportsnet.

Напомним, что свой гол Михеев забил с передачи Тавареса.

В других контрольных матчах дня «Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург» со счётом 3:2, а «Эдмонтон» разгромил «Калгари» со счётом 4:1.

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