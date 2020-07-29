Сорокин провёл первую тренировку с «Айлендерс». Голкипер выбрал 30-й игровой номер

Голкипер Илья Сорокин прибыл в расположение клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в Торонто и провёл первую тренировку с командой после заключения контракта. Российский голкипер выбрал в новом клубе 30-й игровой номер.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Айлендерс».

В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 40 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 59 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре встречи он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.

По правилам нового коллективного соглашения, 24-летний голкипер не имеет права участвовать в возобновлённом сезоне НХЛ. Сорокин может только тренироваться с «островитянами».