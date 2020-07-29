Сорокин провёл первую тренировку с «Айлендерс». Голкипер выбрал 30-й игровой номер

Голкипер Илья Сорокин прибыл в расположение клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в Торонто и провёл первую тренировку с командой после заключения контракта. Российский голкипер выбрал в новом клубе 30-й игровой номер.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Айлендерс».
В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 40 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 59 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре встречи он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.
По правилам нового коллективного соглашения, 24-летний голкипер не имеет права участвовать в возобновлённом сезоне НХЛ. Сорокин может только тренироваться с «островитянами».
- 29 июля 2020
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:46
-
08:29
-
07:33
-
07:26
-
05:54
-
03:51
-
03:29
-
03:12
-
01:47
-
00:59
-
00:25
- 28 июля 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:21
-
23:04
-
22:26
-
22:05
-
21:57
-
21:35
-
20:57
-
20:28
-
19:53
-
19:05
-
19:00
-
18:18
-
18:02
-
18:00
-
17:10
-
16:55
-
16:32
-
16:10