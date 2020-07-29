Во время одной из смен в матче с «Филадельфией» на льду оказались 10 игроков «Питтсбурга»

В первом контрольном матче после возобновления сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки со счётом 3:2 в овертайме.

Во втором периоде случился любопытный и очень редкий эпизод. Во время одной из смен на льду одновременно оказались 10 игроков «Питтсбурга». Главные арбитры встречи Горд Дуайер и Эрик Фурлатт после подсказки линейных судей зафиксировали нарушение правил и наложили на «Пингвинз» командный штраф.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Джесси Грэйнджер.

Счёт в игре был открыт на пятой минуте встречи усилиями игрока «Пингвинз» Конора Шири, однако уже к концу стартового периода в счёте вела «Филадельфия» благодаря голам Шона Кутюрье, которому ассистировал Иван Проворов, и Кевина Хейза. Сравнять счёт «Питтсбургу» удалось лишь в концовке встречи, за четыре минуты до конца третьего периода отличился Джейсон Цукер с передачи Евгения Малкина и Джека Джонсона. Таким образом, основное время встречи завершилось вничью – 2:2, а в овертайме гол Скотта Лотона принёс победу «лётчикам».