Давид Пастрняк: по моему мнению, Том Уилсон — лучший снайпер НХЛ
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк опубликовал интересный пост на своей странице в «Твиттере». Чешский форвард признался, что считает форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги.
«По моему мнению, Том Уилсон — лучший снайпер Национальной хоккейной лиги», — написал чех, разделивший с Александром Овечкиным приз лучшему снайперу минувшего регулярного чемпионата.
Сообщение Пастрняка вызвало недоумение среди болельщиков и некоторых хоккеистов. Одним из предположений, почему форвард «Бостона» неожиданно выделил силовика «Вашингтона», который в сезоне-2019/2020 забросил 21 шайбу, является проигрыш пари. Пастрняк и Овечкин забросили по 48 шайб, став обладателями «Морис Ришар Трофи»
Пастрняк не тренируется, Раск сломал палец. Кубок Стэнли лишился одного из фаворитов?
У «Брюинз» были в наличии все компоненты, чтобы выиграть Чашу. Теперь это под большим вопросом.
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