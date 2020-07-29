Давид Пастрняк: по моему мнению, Том Уилсон — лучший снайпер НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк опубликовал интересный пост на своей странице в «Твиттере». Чешский форвард признался, что считает форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги.

«По моему мнению, Том Уилсон — лучший снайпер Национальной хоккейной лиги», — написал чех, разделивший с Александром Овечкиным приз лучшему снайперу минувшего регулярного чемпионата.

Сообщение Пастрняка вызвало недоумение среди болельщиков и некоторых хоккеистов. Одним из предположений, почему форвард «Бостона» неожиданно выделил силовика «Вашингтона», который в сезоне-2019/2020 забросил 21 шайбу, является проигрыш пари. Пастрняк и Овечкин забросили по 48 шайб, став обладателями «Морис Ришар Трофи»