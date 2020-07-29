Уилсон — Пастрняку: ценю твоё мнение, но считаю, что лучший снайпер НХЛ — Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал заявление форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. Чешский нападающий признался, что считает Уилсона лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги.

«Я ценю твоё мнение, Паста. Но считаю, что лучший снайпер лиги — это Овечкин», — написал Уилсон на своей странице в «Твиттере».

Сообщение Пастрняка вызвало недоумение среди болельщиков и некоторых хоккеистов. Одним из предположений, почему форвард «Бостона» неожиданно выделил силовика «Вашингтона», который в сезоне-2019/2020 забросил 21 шайбу, является проигрыш пари. Пастрняк и Овечкин забросили по 48 шайб, став обладателями «Морис Ришар Трофи». Впервые с сезона-2009/2010 «Ришар» был разделён между двумя хоккеистами.