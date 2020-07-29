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Галлахер: 2020 год очень странный, но быть в раздевалке «Торонто» — самое странное

Галлахер: 2020 год очень странный, но быть в раздевалке «Торонто» — самое странное
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер поделился впечатлениями от пребывания в раздевалке принципиального соперника «Торонто Мэйпл Лифс» во время контрольного матча, который завершился победой команды Шелдона Кифа со счётом 4:2.

«2020 год очень странный сам по себе. Но быть в раздевалке «Торонто» — это самое странное, что со мной случалось», — приводит слова Галлахера Journal de Montreal.

В этом матче команда Клода Жюльена была номинальным хозяином, поэтому игроки «Монреаля» занимали раздевалку «Торонто», а «кленовые листья» расположились в гостевой раздевалке, несмотря на то что матч проходил в Торонто.

25-летнему российскому нападающему «Торонто» Илье Михееву удалось отметиться заброшенной шайбой уже на 33-й секунде встречи. Ассистировали ему капитан «Лифс» Джон Таварес и Морган Райлли.

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