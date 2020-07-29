Сушинский: у Еронко нет уважения в «Авангарде». С ним будут говорить как с дилетантом

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский вновь высказался о назначении журналиста Игоря Еронко на пост ассистента генерального менеджера клуба.
«Считаю, что не может человек, который даже не умеет кататься на коньках, объяснить Емелину, как ему играть в хоккей. У него нет статуса и уважения в команде. И никогда не будет, потому что такое тяжело завоевать. С ним всегда будут разговаривать как с дилетантом.
Очень странно слышать, когда мне говорят, что не тот профессионал, кто понимает в хоккее, а тот, кто его много смотрит. Еронко много смотрит хоккей, поэтому он профессионал? Тогда можно с трибуны взять любого зрителя, не пропускающего ни одной игры. И он будет менеджером.
Я здесь образно упомянул Емелина. Но если Еронко ассистент генерального менеджера, то он всегда должен быть при команде. Я по-другому эту должность не представляю», – цитируют Сушинского «Известия».
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