Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что «Торпедо» в новом сезоне КХЛ снова будет выступать в Восточной конференции. В минувшем сезоне нижегородский клуб представлял Западную конференцию.

«Мы не „футболим“, а подходим к ситуации с точки зрения логики. Наш приоритет: уменьшение финансовых затрат на перелеты и логистику выездных матчей в целом. Смотрим, чтобы клубам было удобно передвигаться. У нас все сыграют между собой, но дополнительные матчи будут доигрываться внутри своих конференций. „Торпедо“ находится в такой логистической ситуации по стране, что им на Востоке тоже комфортно.

Мы вместе с ними просчитывали этот вопрос. Есть точки, куда нижегородцам добираться проще, и это несёт меньше финансовых затрат. У клубов в нынешних условиях и так могут возникнуть сложности с финансированием, поэтому мы стараемся сократить расходы на логистику», — цитирует Морозова РИА «Новости».