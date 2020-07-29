Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что «Торпедо» в новом сезоне КХЛ снова будет выступать в Восточной конференции. В минувшем сезоне нижегородский клуб представлял Западную конференцию.
«Мы не „футболим“, а подходим к ситуации с точки зрения логики. Наш приоритет: уменьшение финансовых затрат на перелеты и логистику выездных матчей в целом. Смотрим, чтобы клубам было удобно передвигаться. У нас все сыграют между собой, но дополнительные матчи будут доигрываться внутри своих конференций. „Торпедо“ находится в такой логистической ситуации по стране, что им на Востоке тоже комфортно.
Мы вместе с ними просчитывали этот вопрос. Есть точки, куда нижегородцам добираться проще, и это несёт меньше финансовых затрат. У клубов в нынешних условиях и так могут возникнуть сложности с финансированием, поэтому мы стараемся сократить расходы на логистику», — цитирует Морозова РИА «Новости».
- 29 июля 2020
-
12:21
-
12:10
-
11:59
-
11:35
-
11:16
-
10:54
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:46
-
08:29
-
07:33
-
07:26
-
05:54
-
03:51
-
03:29
-
03:12
-
01:47
-
00:59
-
00:25
- 28 июля 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:21
-
23:04
-
22:26
-
22:05
-
21:57
-
21:35
-
20:57
-
20:28