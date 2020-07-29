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Ушёл из жизни отец двукратного чемпиона мира Александра Сёмина

Ушёл из жизни отец двукратного чемпиона мира Александра Сёмина
Хоккей / Прочие 0

Вчера, 28 июля, в возрасте 68 лет ушел из жизни ветеран красноярского хоккея Валерий Сёмин — отец и первый тренер нападающего сборной России, двукратного чемпиона мира Александра Сёмина, сообщается в официальной группе клуба Высшей хоккейной лиги «Сокол» в «ВКонтакте».

«Валерий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков «крылатых». В 70-е годы являлся игроком самого первого состава «Сокола». На его счету множество рекордов тогдашнего «Сокола». Вырастил сына — двукратного чемпиона мира Александра Сёмина. Ещё недавно возглавлял Федерацию хоккея Красноярского края. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «Сокола».

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