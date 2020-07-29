Морозов — о возможном расширении КХЛ: есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и ОАЭ

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов.
«Из-за ситуации в мире тяжело вести переговоры с заинтересованными странами, так как для принятия конкретных решений надо воочию видеть инфраструктуру, знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую. Надеемся, эта работа вскоре будет продолжена.
В ближайшем сезоне мы точно не ожидаем пополнения, а через сезон… Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос. До недавнего времени Узбекистан был близок к сотрудничеству. Но проект «Хумо» пока отложил свои планы по КХЛ.
Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же все пока на стадии разговоров, до принятия решений ещё далеко. Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идёт финансирование», – приводятся слова Морозова на сайте «Матч ТВ».
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