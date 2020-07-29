Голкипер Сорокин пожертвовал 2 млн рублей на оборудование для больницы Междуреченска

Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин помог Междуреченской городской больнице. Об этом сообщается на сайте администрации Междуреченского городского округа. Сорокин является уроженцем Междуреченска, который находится в Кемеровской области.

«Хоккеист Илья Сорокин помог Междуреченской городской больнице закупить новое оборудование. Благодаря спонсорской поддержке в размере двух миллионов рублей были приобретены 53 пульсоксиметра, комплекс для ИФА-тестирования и изолирующий бокс-капсула для транспортировки», — говорится в сообщении.

В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 40 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 59 шайб, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре встречи он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.