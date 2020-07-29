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Олимпийская сборная России U20 крупно проиграла «Сочи» в первом матче предсезонки КХЛ

Олимпийская сборная России U20 крупно проиграла «Сочи» в первом матче предсезонки КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийская сборная России U20 крупно проиграла хоккейному клубу «Сочи» в первом матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Александра Андриевского.

ХК «Сочи» – Олимпийская сборная России U20 – 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

0:1 — Афанасьев (Абрамов) 13:24
1:1 — Шмелёв (Точицкий) 24:52
2:1 — Колготин (Гараев, Казаков)
3:1 — Александров (Шмелёв, Точицкий)
4:1 — Климонтов (Мироманов) 38:36, ГБ
5:1 — Минеев (Казаков) 50:35
5:2 — Амиров (Сафонов, Грошев) 58:30
6:2 — Казаков (Погоришный) 59:27

Вратари: Третьяк (Кульбаков) – Скотников.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 12:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 2
Россия U20
0:1 Абрамов (Афанасьев) – 13:24' (5x5)   1:1 Шмелёв (Точицкий) – 24:52' (5x5)   2:1 Колготин – 27:00' (5x5)   3:1 Александров (Шмелёв, Точицкий) – 30:00' (5x5)   4:1 Климонтов (Мироманов) – 38:36' (5x4)   5:1 Минеев – 50:35' (5x5)   5:2 Амиров (Сафонов, Грошев) – 58:30' (5x5)   6:2 – 59:27' (5x5)

Олимпийскую сборную и ХК «Сочи» в ближайшее время ждёт ещё две встречи. 31 июля команды проведут ещё один контрольный матч, а 4 августа встретятся на турнире Sochi Hockey Open.

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