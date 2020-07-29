Олимпийская сборная России U20 крупно проиграла «Сочи» в первом матче предсезонки КХЛ

Олимпийская сборная России U20 крупно проиграла хоккейному клубу «Сочи» в первом матче предсезонной подготовки КХЛ. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Александра Андриевского.

ХК «Сочи» – Олимпийская сборная России U20 – 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

0:1 — Афанасьев (Абрамов) 13:24

1:1 — Шмелёв (Точицкий) 24:52

2:1 — Колготин (Гараев, Казаков)

3:1 — Александров (Шмелёв, Точицкий)

4:1 — Климонтов (Мироманов) 38:36, ГБ

5:1 — Минеев (Казаков) 50:35

5:2 — Амиров (Сафонов, Грошев) 58:30

6:2 — Казаков (Погоришный) 59:27



Вратари: Третьяк (Кульбаков) – Скотников.

Олимпийскую сборную и ХК «Сочи» в ближайшее время ждёт ещё две встречи. 31 июля команды проведут ещё один контрольный матч, а 4 августа встретятся на турнире Sochi Hockey Open.