Зубарев — о болезни: на второй день пропал вкус и запахи. Уже не ощущал, что ем

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев рассказал о борьбе с вирусной пневмонией.

«Я так хотел прийти в новую команду и начать тренироваться, готовиться к сезону, но болезнь кардинально изменила все мои планы. У нас проводилось командное тестирование, и за день до этого у меня поднялась температура. Меня сразу же изолировали. Тестирование выявило у меня положительный результат. Конечно, какая-то определённая паника была. Во-первых, потому что ты не знаешь, что это такое — с этим врагом ты не сталкивался. Не знаешь, как себя вести, как это может развиваться и на что может повлиять. В моём случае вирус повёл себя чуть агрессивнее.

Первоначально у меня была температура, и меня закрыли на карантин, чтобы я никому не передал заразу. Сидел в четырёх стенах, мне носили еду в пакетах, чтобы я никуда не выходил. Супруга обо мне заботилась: заказывала очень много всяких сладостей, чтобы не было скучно. А на второй день у меня пропал вкус и запахи, поэтому я сказал: «Всё, хватит! От этого толку нет». Уже не ощущал, что ем. Потом у меня была высокая температура на протяжении пяти дней. В больнице это охарактеризуют словом «лихорадка», потому что было уже 38,9. До этой планки она периодически поднималась, и приходилось её сбивать. Дополнительное обследование показало, что мне лучше отправиться в специализированную клинику.

Я хотел напомнить людям, которые чуть-чуть забыли: проблема никуда не делась. Я ни в какие детали не посвящал никого, но говорил и говорю об этом потому, что такая проблема есть и пока ещё будет существовать. Мне даже некоторые писали, что до моего случая думали, что это всё обман. Некоторые убедились на моём примере, что это не так, болезнь может быть как без последствий, так и наоборот. Всем советую обязательно соблюдать меры предосторожности", — цитирует Зубарева пресс-служба московского клуба.