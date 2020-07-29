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Расписание контрольных матчей НХЛ на 29 июля

Расписание контрольных матчей НХЛ на 29 июля
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона.

19:00 мск. «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

21:30. «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 21:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

23:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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