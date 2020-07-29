Расписание контрольных матчей НХЛ на 29 июля

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона.



19:00 мск. «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

21:30. «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш».

23:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.



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