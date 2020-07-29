«Витязь» проиграл «Соколу» в контрольном матче, не забив ни разу

Подольский «Витязь» проиграл красноярскому клубу Высшей хоккейной лиги «Сокол» со счётом 0:1 в контрольном матче.



Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий «Сокола» Александр Стрельцов. Сухой матч провёл голкипер «Сокола» Андрей Литвинов.

«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 занял седьмое место в Западной конференции. Подопечные Михаила Кравца в первом раунде Кубка Гагарина встретились с петербургским СКА, проиграв «армейцам» в четырёх матчах.



Минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, второй раунд плей-офф так и не начался. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».