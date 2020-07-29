«Витязь» проиграл «Соколу» в контрольном матче, не забив ни разу
Подольский «Витязь» проиграл красноярскому клубу Высшей хоккейной лиги «Сокол» со счётом 0:1 в контрольном матче.
Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий «Сокола» Александр Стрельцов. Сухой матч провёл голкипер «Сокола» Андрей Литвинов.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 15:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 1
Сокол
Красноярск
0:1 Стрельцов (Стрельцов) – 51:30' (5x5)
«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 занял седьмое место в Западной конференции. Подопечные Михаила Кравца в первом раунде Кубка Гагарина встретились с петербургским СКА, проиграв «армейцам» в четырёх матчах.
Минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, второй раунд плей-офф так и не начался. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.
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