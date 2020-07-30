Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Торонто» или «Коламбус»?
В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — »Торонто Мэйпл Лифс" или «Коламбус Блю Джекетс»?
Пройти опрос можно на Quiz.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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