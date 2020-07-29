Александр Ниживий вошёл в тренерский штаб рижского «Динамо»
Бывший нападающий рижского «Динамо» Александр Ниживий стал помощником главного тренера команды Петериса Скудры, сообщается на сайте латвийского хоккейного клуба. Также в тренерский штаб вошёл другой экс-игрок команды Раймондс Вилкойтс. Тренером по физподготовке «Динамо» остался Райвис Миезанс.
Ниживий в качестве игрока выступал за «Динамо» на протяжении нескольких лет, отыграв почти 300 матчей в Континентальной хоккейной лиге. После завершения карьеры он работал тренером в системе рижского «Динамо».
Напомним, главным тренером «Динамо» недавно стал известный специалист Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.
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