Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Ниживий вошёл в тренерский штаб рижского «Динамо»

Александр Ниживий вошёл в тренерский штаб рижского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший нападающий рижского «Динамо» Александр Ниживий стал помощником главного тренера команды Петериса Скудры, сообщается на сайте латвийского хоккейного клуба. Также в тренерский штаб вошёл другой экс-игрок команды Раймондс Вилкойтс. Тренером по физподготовке «Динамо» остался Райвис Миезанс.

Ниживий в качестве игрока выступал за «Динамо» на протяжении нескольких лет, отыграв почти 300 матчей в Континентальной хоккейной лиге. После завершения карьеры он работал тренером в системе рижского «Динамо».

Напомним, главным тренером «Динамо» недавно стал известный специалист Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020