Контрольный матч «Трактора» и «Югры» отменён

Контрольный матч челябинского «Трактора» и ханты-мансийской «Югры» не состоится, информирует клуб Анвара Гатиятулина в «Твиттере». Сообщается, что запланированная на 30 июля встреча отменена по инициативе «Югры». Вместо этого «Трактор» проведёт двусторонний матч. Начало матча — в 17:00 мск. Формат — три периода по 20 минут чистого времени.



Напомним, заявка «Трактора» на тренировочный сбор выглядела так:



вратари Роман Вилл, Илья Горбунов, Никита Подскребалин, Александр Судницин, Иван Федотов;



защитники Дмитрий Алексеев, Глеб Бабинцев, Ник Бэйлен, Станислав Гареев, Илья Гатиятулин, Олег Евенко, Богдан Жиляков, Игорь Исаев, Илья Карпухин, Александр Кирпичников, Леонид Лавриненко, Дмитрий Огурцов, Лоуренс Пилут, Сергей Телегин, Пётр Ясинский;



нападающие Александр Авцин, Якоб Берглунд, Владимир Бобылёв, Алексей Бывальцев, Томаш Гика, Павел Дорофеев, Данил Зиновьев, Сергей Калинин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Антон Лазарев, Вячеслав Лещенко, Константин Лукин, Демид Мансуров, Артём Михеев, Понтус Оберг, Вячеслав Основин, Игорь Полыгалов, Лукаш Седлак, Егор Степанов, Никита Тертышный, Егор Фатеев, Николай Чебыкин, Александр Шаров, Марсель Шолохов.