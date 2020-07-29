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Бобровский отразил 29 бросков из 34 в матче с «Тампой»

Бобровский отразил 29 бросков из 34 в матче с «Тампой»
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели контрольный матч. Победу одержала команда Джона Купера — 5:0.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграл весь матч, отразив 29 бросков из 34.

Счёт был открыт на 14-й минуте — шайбу забросил нападающий «молний» Брэйден Пойнт, одним из ассистентов выступил россиянин Никита Кучеров. За пять секунд до конца первого периода Пойнт оформил дубль. Во втором периоде «Тампа» забила ещё дважды, авторами голов выступили Кучеров и Люк Шенн. Результативную передачу записал на свой счёт защитник Михаил Сергачёв. В третьем периоде Кучеров поставил точку во встрече, оформив дубль. Сухой матч провёл российский голкипер «молний» Андрей Василевский.

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