М. Воробьёв: у «Салавата» подбирается команда, способная решать серьёзные задачи

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв рассказал о целях на следующий сезон.
«Вернулся в Россию, в Уфу, чтобы в составе «Салавата Юлаева» выиграть Кубок Гагарина. У нас подбирается очень хорошая, боеспособная команда, способная решать серьёзные задачи. Ещё очень хотел бы попасть в сборную России. Это мечта каждого игрока, но для этого необходимо очень много работать», — приводит слова Воробьёва VseProSport.
Воробьёв покинул «Салават Юлаев» три года назад и отправился в Северную Америку. Нападающий провёл три сезона в системе «Филадельфии Флайерз», отыграв за основную команду всего 35 матчей. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Воробьёв отыграл 20 встреч, записав на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 10 минут 25 секунд за матч. За фарм-клуб АХЛ в прошедшем сезоне Воробьёв провёл 45 матчей, набрав 28 (12+16) очков.
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