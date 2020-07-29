Морозов: Россия выделяет деньги на воспитание спортсменов. В Америке платят родители

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о том, что Министерство спорта предлагает взимать компенсацию с игроков до 23 лет, переходящих в иностранные клубы.



«Меня приглашали на совещание в Министерство спорта, интересовались мнением руководителей хоккея. Понятно, наши школы и лиги недовольны, что игроки уезжают работать за рубеж. Наши тренеры воспитывали человека, вкладывали в него душу и знания, а в итоге не получают элементарной благодарности. Школы вкладывают средства в воспитанников, а в итоге не получают должной отдачи. Надо прорабатывать этот вопрос. Будем следить за ситуацией. Глобально одобряю такую инициативу, но надо посмотреть, как это всё будет реализовано.



В отличие от многих других, наша страна выделяет деньги на воспитание спортсменов. В Америке за всё платят родители. Как только человек становится взрослым, он может без ограничений решать, что ему делать дальше. У нас же другая ситуация. Страна помогает спортсменам реализовать мечту, вливает большие деньги в школы, академии.



К таким людям, как Капризов или Сорокин, вопросов нет. Ребята с лихвой окупили вложенные в них средства игрой за клуб и сборную. Парни завоевали золотые медали для страны, выиграли Кубок Гагарина, долгое время радовали болельщиков. Они отблагодарили Россию и поехали за мечтой, прогрессировать дальше и становиться мировыми звёздами. Но почему молодой игрок, которого воспитала страна, должен пользоваться её благами в другом месте?» — цитирует Морозова «Матч ТВ».