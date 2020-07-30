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«Колорадо» победил «Миннесоту», Наместников и Задоров отметились очками

«Колорадо» победил «Миннесоту», Наместников и Задоров отметились очками
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш» провели контрольную встречу. «Колорадо» выиграл со счётом 3:2.

«Колорадо» открыл счёт уже на второй минуте, точный бросок сделал нападающий Йоонас Донской. Вскоре защитник Мэтт Дамба восстановил равновесие в счёте. На пятой минуте форвард Натан Маккиннон вновь вывел «Колорадо» вперёд. До конца первого периода «Уайлд» отыгрались усилиями Эрика Стаала. Во втором периоде победную шайбу забросил форвард «Эвеланш» Габриэль Ландеског.

Результативными передачами отметились россияне Никита Задоров и Владислав Наместников.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 21:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Донской (Наместников, Джонсон) – 01:25' (5x5)   1:1 Дамба (Стаал, Хант) – 03:05' (4x3)   1:2 Маккиннон (Ландеског, Задоров) – 04:47' (5x5)   2:2 Стаал (Суси, Паризе) – 14:06' (5x5)   2:3 Ландеског (Макар, Рантанен) – 24:31' (5x3)

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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