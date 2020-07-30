«Колорадо» победил «Миннесоту», Наместников и Задоров отметились очками

Клубы Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш» провели контрольную встречу. «Колорадо» выиграл со счётом 3:2.



«Колорадо» открыл счёт уже на второй минуте, точный бросок сделал нападающий Йоонас Донской. Вскоре защитник Мэтт Дамба восстановил равновесие в счёте. На пятой минуте форвард Натан Маккиннон вновь вывел «Колорадо» вперёд. До конца первого периода «Уайлд» отыгрались усилиями Эрика Стаала. Во втором периоде победную шайбу забросил форвард «Эвеланш» Габриэль Ландеског.



Результативными передачами отметились россияне Никита Задоров и Владислав Наместников.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.