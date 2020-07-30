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Дэнни Кристо — первый новичок «Куньлуня» в межсезонье

Дэнни Кристо — первый новичок «Куньлуня» в межсезонье
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Дэнни Кристо перешёл в китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», о чём 30-летний хоккеист сообщил в своём аккаунте в «Инстаграме».

Кристо в прошедшем сезоне выступал в чемпионате Швейцарии за «Рапперсвилль», в 39 матчах заработав 22 (11+11) балла при показателе полезности "-4". В сезоне-2017/2018 форвард выступал за рижское «Динамо».

14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

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