Дубль Овечкина и гол Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

В очередном контрольном матче перед возобновлением сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

Счёт в игре был открыт ближе к середине 1-го периода благодаря усилиям российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, ассистировали ему Ти Джей Оши и Дмитрий Орлов. Уже спустя 30 секунд игроки «Каролины» сравняли счёт после результативного броска Винсента Трочека. Однако период всё равно завершился при преимуществе «Кэпиталз» в счёте – на 10-й минуте с передач Александра Овечкина и Дмитрия Орлова отличился Евгений Кузнецов, сделав счёт 2:1. Уже в середине 2-го периода Александр Овечкин оформил дубль, а преимущество в счёте «Вашинтгона» составляло уже две шайбы. Окончательный счёт в игре установил нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, сокративший отставание в счёте до минимального, – 2:3.

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34-летний Александр Овечкин, проведя на льду 20 минут и 30 секунд, стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2». У Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова – два и одно набранное очко соответственно, при коэффициенте полезности «+1» и «+2». Ещё один российский форвард «Кэпиталз» — Илья Ковальчук провёл на площадке 14 минут, завершив встречу с коэффициентом полезности «0» и не набрав баллов за результативность.

У единственного представителя России в составе «Каролины» — 20-летнего Андрея Свечникова показатель полезности составил «-1», а отметиться результативными действиями ему не удалось.