Шестёркин был заменён на Лундквиста после пропущенной шайбы в матче с «Айлендерс»

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит контрольная встреча между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». После второго периода в счёте впереди номинальные гости – 1:0.

Счёт в игре был открыт лишь в середине встречи, на 10-й минуте второго периода благодаря разящему выпаду два в одного от игроков «Айлендерс» 28-летний канадский форвард Энтони Бовилье вывел свою команду вперёд в счёте точным броском в ближний угол ворот Игоря Шестёркина. Сразу после этого российский голкипер был заменён на 38-летнего шведа Хенрика Лундквиста. Однако, стоит отметить, что эта замена носила плановый характер. Изначально сообщалось, что оба вратаря получат одинаковое количество игрового времени.

Видео гола Бовилье в ворота Шестёркина доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В матче принимают участие сразу 4 россиянина. В составе «Рейнджерс» — Артемий Панарин, Павел Бучневич, и проведший половину встречи, вратарь Игорь Шестёркин. Ворота «Айлендерс» защищает Сергей Варламов.