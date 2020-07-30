Шестёркин был заменён на Лундквиста после пропущенной шайбы в матче с «Айлендерс»

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит контрольная встреча между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». После второго периода в счёте впереди номинальные гости – 1:0.
Счёт в игре был открыт лишь в середине встречи, на 10-й минуте второго периода благодаря разящему выпаду два в одного от игроков «Айлендерс» 28-летний канадский форвард Энтони Бовилье вывел свою команду вперёд в счёте точным броском в ближний угол ворот Игоря Шестёркина. Сразу после этого российский голкипер был заменён на 38-летнего шведа Хенрика Лундквиста. Однако, стоит отметить, что эта замена носила плановый характер. Изначально сообщалось, что оба вратаря получат одинаковое количество игрового времени.
Видео гола Бовилье в ворота Шестёркина доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
В матче принимают участие сразу 4 россиянина. В составе «Рейнджерс» — Артемий Панарин, Павел Бучневич, и проведший половину встречи, вратарь Игорь Шестёркин. Ворота «Айлендерс» защищает Сергей Варламов.
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