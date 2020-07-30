Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в контрольном матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:2).

«Мы действовали хорошо. Играли в силовой хоккей. Хорошо работали на обоих концах льда. Это была хорошая игра для нас», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

34-летний Александр Овечкин, проведя на льду 20 минут и 30 секунд, стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «+2». У Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова – два и одно набранное очко соответственно, при коэффициенте полезности «+1» и «+2». Ещё один российский форвард «Кэпиталз» — Илья Ковальчук провёл на площадке 14 минут, завершив встречу с коэффициентом полезности «0» и не набрав баллов за результативность.