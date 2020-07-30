Купер: Кучеров и Пойнт — исключительные игроки

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после разгромной победы в матче с «Флоридой Пантерз» (5:0) оценил игру российского форварда Никиты Кучерова и нападающего Брэйдена Пойнта.

«Пойнт и Кучеров — исключительные игроки, которых отличает на льду творческая, умелая игра в высоком темпе. Они уже играли вместе, благодаря чему у них было немного «химии». Разговаривал с ребятами на скамейке о том, что Пойнт и Кучеров делают в матчах. Многие игроки поражаются их игре. Здорово, что они в нашей команде. Они действительно нашли взаимопонимание, и, надеюсь, это продолжится», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В матче с «Флоридой» Кучеров оформил дубль и сделал результативную передачу. Пойнт также отличился дублем.