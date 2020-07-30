Ковалёв: в игре Панарина есть что-то интересное, но это не то, что импонирует лично мне

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв назвал лучших россиян в НХЛ на свой взгляд. В его тройке не оказалось нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, которого номинировали на «Харт Трофи» по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ.

«Назову тех, которые мне импонируют. На первое место поставил бы Малкина. Потом Тарасенко, который из «Сент-Луиса» и третий — Кузнецов из «Вашингтона». Панарин? Панарин — техничный. Есть что-то интересное в его игре. Но это не то, что импонирует лично мне. Думаю, шансы на «Харт Трофи» у него очень большие. Он провёл очень сильный сезон», — цитирует Ковалёва «Российская газета».

В число номинантов на «Харта» вошли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.