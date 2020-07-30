Бриндамор: перед первым голом Овечкина у «Вашингтона» должно было быть удаление

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение в контрольном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3).



«Скажу честно, мне матч не слишком понравился. Третий период был лучше, но первая половина матча была полна «ржавчины». Меня это немного беспокоит, но хорошо, что в третьем периоде мы смогли «найти ноги», движение стало лучше. Будем смотреть нарезку моментов, и я надеюсь, что в будущем мы сможем избавиться от «ржавчины». Меня порадовали вратари: и Раймер, и Мразек сыграли уверенно.



В обороне вся команда сыграла неважно. Мы упустили пару моментов, когда у нас была шайба и получили в ответ контратаки. Первый гол Овечкина был как раз таким. Если посмотреть повтор, то в том эпизоде, вероятно, технически было удаление у «Вашингтона», потому что нашего Брэди Шея рубанули по рукам. У него как раз была шайба в тот момент, поэтому я не могу винить его за потерю. Но когда шайба у нас, то нужно доводить дело до броска. А вообще, для первой игры после отпуска мы были слишком милы и добры, именно поэтому проиграли», — приводит слова Бриндамора Canes Country.

Александр Овечкин забил свой первый гол после перерыва в НХЛ. Видео