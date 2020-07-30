Кенневилль — о 0:5 с «Тампой»: Бобровский сражался и становился всё лучше в ходе матча

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль оценил выступление голкипера Сергея Бобровского в контрольном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:5). Россиянин парировал 29 бросков из 34.



«В ходе матча Бобровский становился всё лучше. Он сражался и делал что мог в текущих обстоятельствах. Нам нужно, чтобы все играли лучше», – цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Счёт был открыт на 14-й минуте — шайбу забросил нападающий «молний» Брэйден Пойнт, одним из ассистентов выступил россиянин Никита Кучеров. За пять секунд до конца первого периода Пойнт оформил дубль. Во втором периоде «Тампа» забила ещё дважды, авторами голов выступили Кучеров и Люк Шенн. Результативную передачу записал на свой счёт защитник Михаил Сергачёв. В третьем периоде Кучеров поставил точку во встрече, оформив дубль. Сухой матч провёл российский голкипер «молний» Андрей Василевский.