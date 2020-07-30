Пьетранджело: бросок Тарасенко никуда не делся. Для «Сент-Луиса» он будет X-фактором

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал игру россиянина Владимира Тарасенко в контрольном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (0:4).



«Вы видели, что по ходу игры он становился лучше, ему удались несколько хороших вещей в большинстве. Уверен, что он нервничал. После такого длинного перерыва тяжело играть, контрольный это матч или нет. Но вы видели, что бросок у него никуда не делся. Он будет становиться лучше. Для нас он будет своего рода X-фактором. Его не было в составе весь год, а теперь он может приковать к себе внимание», — цитирует Пьетранджело пресс-служба НХЛ.

В матче с «Чикаго» 28-летний Тарасенко провёл на площадке 15 минут и 7 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «-1», как и его одноклубник и соотечественник Иван Барбашёв, проведший на льду 13 минут и 35 секунд.