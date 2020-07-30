Куинн: Шестёркин и Лундквист были хороши. Они заслуживали сыграть по половине матча
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал действия вратарской бригады в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2).
В стартовом составе начал матч российский голкипер Игорь Шестёркин. 24-летний вратарь отразил шесть бросков из семи, уступив на 30-й минуте матча место в воротах 38-летнему Хенрику Лундквисту. Шведский голкипер заменил Шестёркина сразу после гола Антони Бовильё и в оставшееся время матча справился с 14 бросками из 15.
«Я думаю, что оба голкипера были хороши. В конце концов, они пропустили лишь два гола. Они оба хорошие вратари, но нам нужно, чтобы вся команда играла на высоком уровне, чтобы добиться желаемой цели в этом сезоне. Они заслуживали сыграть по половине матча», — цитирует Куинна Lohud.
Шестёркин был заменён на Лундквиста после пропущенной шайбы в матче с «Айлендерс»
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