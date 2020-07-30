Куинн: Шестёркин и Лундквист были хороши. Они заслуживали сыграть по половине матча

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал действия вратарской бригады в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2).

В стартовом составе начал матч российский голкипер Игорь Шестёркин. 24-летний вратарь отразил шесть бросков из семи, уступив на 30-й минуте матча место в воротах 38-летнему Хенрику Лундквисту. Шведский голкипер заменил Шестёркина сразу после гола Антони Бовильё и в оставшееся время матча справился с 14 бросками из 15.

«Я думаю, что оба голкипера были хороши. В конце концов, они пропустили лишь два гола. Они оба хорошие вратари, но нам нужно, чтобы вся команда играла на высоком уровне, чтобы добиться желаемой цели в этом сезоне. Они заслуживали сыграть по половине матча», — цитирует Куинна Lohud.