Тротц — о Варламове и Грайссе: у меня есть роскошь выпустить на первый матч любого из них

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц оценил выступление голкиперов команды Семёна Варламова и Томаса Грайсса в контрольном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1). Варламов отразил все 19 бросков, Грайсс парировал семь из восьми.
«Мои вратари в хорошей форме. У меня есть роскошь выпустить на первый матч любого из них. А ещё наша оборона глубока, да и форварды сегодня играли в хорошем темпе», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 22 минуты и 8 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Павел Бучневич получил 14 минут и 1 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин совершил шесть сейвов и пропустил один гол.
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