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Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Аризона» или «Нэшвилл»?

Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Аризона» или «Нэшвилл»?
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. На «Чемпионате» стартовал опрос «Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Аризона Койотс» или «Нэшвилл Предаторз»?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Торонто» или «Коламбус»?
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