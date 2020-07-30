Игорь Уланов и Вячеслав Козлов войдут в тренерский штаб Алексея Ковалёва в «Куньлуне»
Помощниками нового главного тренера пекинского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексея Ковалёва станут Вячеслав Козлов и Игорь Уланов. Об этом сообщил директор по коммуникациям «Куньлуня» Дмитрий Тугарин.
«Помощниками Ковалёва будут Вячеслав Козлов и Игорь Уланов», — цитирует Тугарина ТАСС.
Уланов последние два сезона работал помощником главного тренера в «Спартаке», в сезоне-2012/2013 возглавлял «Автомобилист». Козлов в сезоне-2018/2019 работал главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Химик», в прошлом сезоне был помощником главного тренера в «Авангарде». Сообщалось, что Козлов в этом межсезонье мог возглавить рижское «Динамо», однако отказался от предложения по семейным обстоятельствам.
Источник: Вячеслав Козлов может возглавить рижское «Динамо»
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