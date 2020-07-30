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Экс-защитник рижского «Динамо» Алишаускас продолжит карьеру в «Словане»

Экс-защитник рижского «Динамо» Алишаускас продолжит карьеру в «Словане»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший защитник рижского «Динамо» Нериюс Алишаускас продолжит карьеру в братиславском «Словане», сообщается в официальном «инстаграме» агентства Winners, чьим клиентом является хоккеист.

В минувшем сезоне 29-летний литовец принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал две результативные передачи при показателе полезности "-20" и 20 минутах штрафного времени. В среднем за матч Нериюус проводил на льду 17 минут и 50 секунд игрового времени.

За карьеру Алишаускас провёл три сезона в КХЛ (все — в рижском «Динамо»). В общей сложности защитник сыграл в лиге 152 матча, забросив семь шайб и сделав 11 голевых передач при полезности "-27" и 58 минутах штрафа.

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