Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Венгрия выразила желание провести матч КХЛ

Венгрия выразила желание провести матч КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный секретарь Федерации хоккея Венгрии Шипош Левенте уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о заинтересованности в проведении одного из матчей лиги.

«Наша федерация связывалась с руководством КХЛ. Нашей целью является проведение игры лиги в Венгрии. Господин Морозов и другие руководители лиги выразили к этому свой интерес и намерение сотрудничать, но на данный момент мы собираем информацию для рассмотрения», ─ приводит слова Левенте ТАСС.

В минувшем сезоне уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» сыграли друг с другом в швейцарском Давосе. Также КХЛ проводила выставочные матчи в Эстонии и Австрии.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.

Морозов — о возможном расширении КХЛ: есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и ОАЭ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020