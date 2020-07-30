Венгрия выразила желание провести матч КХЛ

Генеральный секретарь Федерации хоккея Венгрии Шипош Левенте уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о заинтересованности в проведении одного из матчей лиги.

«Наша федерация связывалась с руководством КХЛ. Нашей целью является проведение игры лиги в Венгрии. Господин Морозов и другие руководители лиги выразили к этому свой интерес и намерение сотрудничать, но на данный момент мы собираем информацию для рассмотрения», ─ приводит слова Левенте ТАСС.

В минувшем сезоне уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» сыграли друг с другом в швейцарском Давосе. Также КХЛ проводила выставочные матчи в Эстонии и Австрии.

Напомним, начало регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги запланировано на 2 сентября.