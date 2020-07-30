Андриевский: здорово, что начали играть. Это вселяет надежду, что сезон всё-таки начнётся

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал победу в контрольном матче с Олимпийской сборной России U20 (6:2).

«Понятно, что приятно выигрывать, но не это было самым главным. Самое главное всё-таки – посмотреть на ребят под нагрузкой, как они будут действовать, как будут выполнять игровое задание. Кто-то справился, кто-то нет. Здорово, что начали уже играть, это вселяет определённую надежду, что сезон всё-таки начнётся.

Скучал ли по хоккею? Конечно, как и любой спортсмен. Понятно, что соскучились, видно, как ребята сегодня выскочили, столько было сумбура, огромное желание – не только я соскучился.

Оценивать игроков будем позже. По одной игре, особенно по первой, тяжело давать какую-то оценку, повторюсь, самое главное – мы сегодня смотрели на то, как ребята будут выполнять определённые задания, которые мы давали им перед игрой и, что немаловажно, под нагрузкой. Работы много, и поверьте, счёт не отражает того, что происходило на льду. У сборной России было очень много моментов, у нас здорово сыграли оба вратаря, поэтому вопросов очень много.

В составе на следующие игры будут изменения, у нас точно одно свежее звено выйдет. На турнире, я надеюсь, выйдут наши травмированные игроки. Поэтому ротация на турнире у нас будет», ─ приводит слова Андриевского пресс-служба клуба.