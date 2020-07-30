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Гарипов: мне грех жаловаться на контракт. Сейчас многие люди находятся за чертой бедности

Гарипов: мне грех жаловаться на контракт. Сейчас многие люди находятся за чертой бедности
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал продление контракта с омским клубом.

«Решение продлить контракт с «Авангардом» далось мне легко, потому что в минувшем сезоне, когда у меня были некоторые проблемы, в омском клубе в меня поверили. Кто-то говорил, что у меня травма, хотя на самом деле эта проблема на тот момент осталась в прошлом. Руководители «Авангарда» не стали обращать внимания на эти разговоры, подписав со мной контракт. И теперь для нас не было проблемой прийти к соглашению по новому договору. Я готов выкладываться на все сто процентов на тренировках и в играх и делать для команды всё, что в моих силах.

Я продлевал соглашение с клубом ещё весной, до принятия этих антикризисных мер. Но знаете, сейчас в мире очень многие люди голодают, находятся за чертой бедности, о чём остаётся только сожалеть. Поэтому мне уж точно грех жаловаться и говорить, что я чем-то недоволен в финансовом плане. Я даже не имею права говорить, маленький у меня контракт или большой — просто он такой, какой есть. И я этим вполне доволен. Если бы меня что-то не устраивало, я бы попросту его не подписывал», ─ приводит слова Гарипова News.ru.

Гарипов: мне нравится атмосфера в «Авангарде», Хартли ─ очень позитивный человек
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