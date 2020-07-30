Ессе Пульюярви: возможно, я ещё сыграю за «Эдмонтон»

Четвёртый номер драфта НХЛ-2016 Ессе Пульюярви не исключил возвращения в «Эдмонтон Ойлерз».
«Никогда не говорит «нет». Я повзрослел и смотрю на вещи по-другому. В клубе поменялся генеральный менеджер и главный тренер. Постройте команду победителей. Возможно, я ещё сыграю за эту команду», – приводит слова Пульюярви Iltalehti.
Минувший сезон финский нападающий провёл в «Кярпяте», но права на него принадлежат «Эдмонтону». Сообщалось, что 22-летний игрок не планирует возвращаться в канадский клуб. Пульюярви рассматривает пока предложения клубов европейских чемпионатов. В частности, игроком интересуются в КХЛ.
В минувшем сезоне Пульюярви в 56 матчах чемпионата Финляндии набрал 53 (24+29) очка. Пульюярви — чемпион юношеского чемпионата мира 2016 года и молодёжного чемпионата мира 2016 года. На МЧМ-2016 стал лучшим игроком турнира.
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