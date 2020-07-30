Защитник системы «Динамо» Иванов: остаюсь в России, здесь созданы все условия для роста

Защитник системы московского «Динамо» Глеб Иванов рассказал, почему решил продолжить карьеру в России.

«Были ли предложения из Северной Америки? Да, были предложения из CHL, из USHL. Скажу так, клубов было достаточно. Помню, что какое-то издание написало на своём сайте список лидеров нашей команды. Там было где-то шесть-семь человек, я вот был в этом списке.

Почему решил остаться? Мы собрались с семьей, с агентами – Андреем Матвеевым и Петром Приходько и обсуждали, где лучше будет продолжить карьеру. Решили остаться в России, в «Динамо», так как здесь созданы все условия для твоего роста. Моя цель – играть в КХЛ. В НХЛ можно попасть из КХЛ в любое время, поэтому лучше всего сейчас – зарекомендовать себя на родине. Поэтому приняли такое решение.

Цели? Помогать своей команде побеждать, стать одним из основных игроков клуба в МХЛ. Хотелось бы попробовать себя в этом сезоне в ВХЛ – провести там как можно больше матчей. Ну и поехать на юниорский чемпионат мира», ─ приводит слова Иванова Allhockey.Ru.