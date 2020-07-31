Бобровский: пять голов ─ это много. Матч с «Тампой» разозлил «Флориду»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил выступление команды контрольном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:5). Россиянин в этой встрече парировал 29 бросков из 34.

«Матч с «Тампой» не был лёгким для нас. Пять голов ─ это много. Хорошо, что это был контрольный матч. Все понимают, что нам нужно подняться на другой уровень. Может быть, на два уровня. Мы получили хорошую игровую практику, в команде все разозлились, включая меня», ─ приводит слова Бобровского североамериканский журналист Дэвид Дворк в «Твиттере».

Счёт был открыт на 14-й минуте — шайбу забросил нападающий «молний» Брэйден Пойнт, одним из ассистентов выступил россиянин Никита Кучеров. За пять секунд до конца первого периода Пойнт оформил дубль. Во втором периоде «Тампа» забила ещё дважды, авторами голов выступили Кучеров и Люк Шенн. Результативную передачу записал на свой счёт защитник Михаил Сергачёв. В третьем периоде Кучеров поставил точку во встрече, оформив дубль. Сухой матч провёл российский голкипер «молний» Андрей Василевский.