Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Айлендерс» или «Флорида»?
В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к возобновлению сезона. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выйдет в основную сетку плей-офф НХЛ — «Нью-Йорк Айлендерс» или «Флорида Пантерз»?
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 31 июля 2020
-
09:35
-
09:11
-
09:00
-
07:45
-
05:12
-
02:06
-
01:04
-
00:54
-
00:30
-
00:05
- 30 июля 2020
-
23:34
-
23:04
-
22:50
-
22:39
-
22:08
-
21:46
-
21:04
-
20:30
-
20:08
-
19:45
-
19:02
-
18:55
-
18:49
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
16:41
-
16:25
-
16:02
-
15:35
-
15:31
-
15:00
-
14:33
-
14:06
-
13:45
Партнерский контент