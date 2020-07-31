«Вегас» разгромил «Аризону» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором «Аризона Койотс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дублем отличился Райлли Смит и по разу забивали Алекс Так и Ник Казинс. Единственную шайбу за «Аризону» забросил Тейлор Холл.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.