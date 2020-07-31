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«Вегас» разгромил «Аризону» в контрольном матче

«Вегас» разгромил «Аризону» в контрольном матче
Хоккей / НХЛ 0

Завершился контрольный матч, в котором «Аризона Койотс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дублем отличился Райлли Смит и по разу забивали Алекс Так и Ник Казинс. Единственную шайбу за «Аризону» забросил Тейлор Холл.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Видео можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфира».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2020, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Карлссон) – 08:42' (4x5)   0:2 Смит (Казинс, Так) – 16:23' (5x4)   1:2 Холл (Экман-Ларссон, Дворак) – 49:14' (5x4)   1:3 Так (Казинс, Руа) – 53:47' (5x5)   1:4 Казинс (Руа) – 59:47' (en)
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