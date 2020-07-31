Двукратный чемпион России Кирилл Кольцов объявил о завершении карьеры. Последним клубом 37-летнего хоккеиста стал екатеринбургский «Автомобилист».

«Пришло время объявить о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Хотел бы поблагодарить руководство «Салавата Юлаева». В частности, спортивного директора Василия Анатольевича Чижова и директора СДЮШОР Олега Михайловича Васильева за предоставленную возможность вернуться в клуб и город, который стал для меня за время моей игровой карьеры практически родным. Буду трудиться в уфимской системе старшим тренером по развитию молодёжи.

После завершения карьеры я благодарен всем людям, которые были рядом со мной на протяжении всего пути. Спасибо всем партнёрам, с которыми я играл. Всем тренерам, обслуживающему персоналу. Пусть с некоторыми тренерами у меня не сложилось, но это тоже полезный опыт. Разумеется, благодарен болельщикам и, конечно, моим близким: родителям и жене. Они на протяжении всей карьеры всегда поддерживали меня. Было тяжело, весело и интересно пройти этот путь», — сказал Кольцов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полностью интервью с Кольцовым можно прочитать на «Чемпионате».