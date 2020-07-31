Игорь Кравчук считает, что в этом году будет самый непредсказуемый плей-офф в истории НХЛ

Финалист Кубка Стэнли 1992 года Игорь Кравчук считает, что в этом году будет самый непредсказуемый плей-офф НХЛ в истории. Плей-офф Национальной хоккейной лиги стартует 1 августа.

«Это будет самый необычный и непредсказуемый плей-офф в истории. Сейчас нет смысла рассуждать о перспективах участников, поскольку трудно оценить их состояние. Мы не знаем, в какой форме игроки подойдут к официальным матчам. Я посмотрел фрагменты некоторых выставочных встреч.

Со стороны кажется, что хоккеисты в хорошем функциональном состоянии. Они допускают ошибки в ходе игровых действий, но это было ожидаемо, поскольку ребята уже несколько месяцев не проводили матчи. И в связи с этим трудно спрогнозировать, как они подойдут к играм плей-офф», — цитируют Кравчука «Известия».