Кирилл Кольцов назвал самый запоминающийся матч в карьере

Завершивший игровую карьеру Кирилл Кольцов назвал самый запоминающийся матч в жизни.
«Назову седьмую игру полуфинальной серии 2011 года: «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск. За 10 минут до конца третьего периода при счёте 0:0 мне удалось сделать голевую передачу на Володю Антипова. Мы выиграли со счётом 1:0 и вышли в финал. Вообще же запоминающихся матчей было много.
Конечно, мне будет не хватить партнёров по команде, неповторимой атмосферы в раздевалке. Каждый по-разному завершает свою карьеру. Кто-то раньше, кто-то позже. Тем не менее это время всегда происходит. На данный момент хотел бы больше времени уделить семье, а не находиться в постоянных разъездах. Пришло время открыть новую страницу в жизни. За последние пару лет мне удалось посмотреть много детско-юношеского хоккея. Посмотрел, как всё устроено, побывал на разных детских турнирах. Хотелось бы видеть от начинающих спортсменов намного больше креатива, чем я вижу сейчас», — сказал Кольцов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полностью интервью с Кольцовым можно прочитать на «Чемпионате».
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