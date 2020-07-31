Аткинсон — о 4:1 в матче с «Бостоном»: у «Коламбуса» не всё получилось

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал победу в контрольном матче с «Бостон Брюинз» (4:1).
«Мы просто хотели сыграть правильно, сделать жизнь соперника тяжелой, привыкнуть к своей системе. Играть так, как мы будем против «Торонто». Не всегда у нас всё получалось, но мы движемся в правильном направлении», – цитирует Аткинсона пресс-служба НХЛ.
В составе победителей отличились Бун Дженнер, Зак Варенски, Густав Нюквист и Александр Тексье. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 20 минут и 14 секунд и не отметился результативными действиями. Единственный гол за «Бостон» забил Давид Пастрняк.
«Блю Джекетс» проведут серию до трёх побед с «Торонто Мэйпл Лифс» в квалификации Кубка Стэнли. «Бостон» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», «Филадельфией Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в круговом турнире, по итогам которого будет определён посев команд в первом раунде.
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